Fitch підтвердило рейтинги Одессы

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Одессы: долгосрочные рейтинги по международной шкале в иностранной и национальной валюте «B+», национальный долгосрочный рейтинг «AA-(AA минус)(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно предоставленной информации, обязательства Одессы в настоящее время находятся на умеренном уровне при отношении прямого долга к текущим доходам в 21,4% на конец 2007 г. и показателе обеспеченности прямого долга текущим балансом, составлявшем в 2006-2007 гг. в среднем 14 месяцев.

Основная часть прямого долга представлена долгосрочным банковским кредитом в размере 50 млн. швейцарских франков (с окончательным погашением в 2012 г.), что делает структуру долга города по срокам погашения достаточно длинной, однако подвергает его риску, связанному с волатильностью курса национальной валюты.

В текущем году Одесса планирует увеличить объем прямого долга за счет выпуска внутренних облигаций, а также предоставить гарантию муниципальной компании «Теплоснабжение города Одессы» по долгосрочной кредитной линии от Европейского банка реконструкции и развития для финансирования инфраструктурных проектов. В результате, совокупный долг города (включая гарантии) в 2008 г. повысится до 35% текущих доходов, и Fitch считает такой уровень приемлемым.