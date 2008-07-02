Павленко поддерживает идею об Уполномоченном по правам ребенка

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО поддерживает инициативу относительно введения в Украине института Уполномоченного Верховной Рады по правам ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, напомнив, что соответствующий законопроект «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам ребенка», инициированный народным депутатом Александром ФЕЛЬДМАНОМ, уже зарегистрирован в парламенте.

Согласно законопроекту институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка будет осуществлять контроль над соблюдением и защитой прав и свобод ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Детский омбудсмен также будет наблюдать за соблюдением Закона Украины «Об охране детства».

Министр убежден, что дети должны быть привлечены к формированию государственной политики, которая касается именно их прав.

«Очень важно, чтобы каждый малыш понимал, как принимается государственное решение, и что на этот процесс может влиять даже ребенок», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

* * * В 1991 году, когда была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка, Украина обязалась обеспечить полноценное развитие ребенка.

22 сентября 2007 года Комитет ООН рекомендовал Украине ввести институт Омбудсмена по правам ребенка или специальный подразделение, отвечающее за реагирование на жалобы и обращения детей.

Сегодня омбудсмены по правам детей работают в 25 странах Европы, в том числе и в странах СНГ.