В России распространили фейк о новой преграде евроасоциации Украины - СМИ

Как сообщает Европейская правда, в статье российского издания говорится о том, что пять латиноамериканских стран: Венесуэла, Аргентина, Никарагуа, Эквадор и Куба, а также Россия подали жалобу в ВТО на соглашение Украины и ЕС.

Причиной жалобы якобы является нарушение норм ВТО относительно равных условий в торговля для всех стран-членов организации.

Такое неравенство эти страны нашли в автономных преференциях ЕС, действовавших с апреля 2014 года. Согласно ним, до вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации (которое произошло 1 января 2016 года), украинские товары экспортировались в ЕС без уплаты пошлин.

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Как отмечает издание, таким образом ЕС и Украина дискредитировали экспортеров из других стран.

"Европейская правда" получила подтверждение от дипломата, работающего в системе ВТО о полном несоответствии истине этого сообщения.

Собеседник "ЕвроПравды" уверен, что российские журналисты неправильно трактовали несколько абзацев ежегодного отчета ВТО за прошлый год (WTO Annual Report 2015), который был недавно размещен на web-странице Организации.

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На 51-й странице отчета идет речь об обсуждении готовящегося ко вступлению режима зоны свободной торговли Украины и ЕС во время заседания Совета по торговле товарами ВТО, которое состоялось в ноябре 2014 года. Тогда поднимался вопрос ущерба российской промышленности, но объяснения украинской стороны полностью удовлетворили всех присутствующих.

"Корреспондент самостоятельно, без консультаций с экспертами, опубликовал собственную трактовку этой информации", - резюмирует торговый дипломат.