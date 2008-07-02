Кабмин снизил сальдо внешней торговли

Кабинет министров Украины увеличил показатель отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2008 года с 9 млрд. 174 млн. долларов США до 13 млрд. 707 млн. долларов США.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №976 от 27 июня т.г., обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, ожидаемый экспорт товаров и услуг увеличен с 76 млрд. 720 млн. долл. до 81 млрд. 877 млн. долл., что составляет 127,9% к показателю 2007 года (ранее 120,9%); импорт товаров и услуг увеличен с 85 млрд. 894 млн. долл. до 95 млрд. 584 млн. долл. – 133% по сравнению с показателем прошлого года (ранее 122,6%).

Кабинет Министров Украины улучшил прогноз финансовых результатов предприятий до налогообложения с 153,7 млрд. грн. до 170,6 млрд. грн.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 27 июня 2008 года №581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2007 года № 976», обнародованном на сайте правительства.

При этом правительство прогнозирует, что прибыль прибыльных предприятий составит 204,2 млрд. грн., убытки убыточных предприятий – 50,6 млрд. грн.

Как сообщалось, по данным Госкомстата, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2008 года против января-апреля 2007 года вырос в 1,6 раза - до 39 млрд. 034,8 млн. грн. Прибыль получили 64,1% всех предприятий страны - они завершили январь-апрель 2008 года с финрезультатом 53 млрд. 523,2 млн. грн. С убытком январь-апрель т.г. завершили 35,9% предприятий, их финрезультат составил 14 млрд. 488,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2007 году против 2006 года вырос на 73%, или на 51 млрд. 198,4 млн. грн. - до 121 млрд. 435,2 млн. грн. В 2007 году прибыль получили 71,1% всех предприятий страны - они завершили 2007 год с финрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 28,9% предприятий, их финрезультат составил 25 млрд. 820,9 тыс. грн.