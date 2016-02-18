Суд освободил из-под стражи последнего задержанного за драку на Драгобрате

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Ужгородский горрайонный суд рассмотрел ходатайство адвокатов Владислава Добоша и Романа Бухтоярова относительно изменения меры пресечения бойцу Правого Сектора, который является одним из участников драки на Драгобрате.

После несколько часового рассмотрения суд таки принял решение отпустить Василия Малковича (позывной Хорват) на поруки народных депутатов Украины. Таким образом все пятеро правосекторовцев, которые фигурируют в деле Драгобрата, уже на свободе.

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Как сообщал УНИАН, 10 января во время конфликта на туристической базе на Драгобрате полиция задержала пятерых вооруженных мужчин, которые позиционировали себя как бойцы "Правого сектора".

По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники пришли в ресторан и потребовали приготовить им еду уже после закрытия заведения. В ответ на отказ со стороны администрации лица применили физическое насилие, причинив телесные повреждения повару и охраннику.

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Суд арестовал 5 задержанных на два месяца без права внесения залога.

По данным полиции, против 5 задержанных за драку на Закарпатье открыто 9 уголовных производств, в частности, о совершении хулиганства, разбоя, покушения на незаконное завладение транспортным средством, похищение человека и незаконное обращение с оружием - выяснилось, что эти лица причастны к преступлениям совершенным ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях.