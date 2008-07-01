В Лубнах переименовали улицы с советскими названиями

В Лубнах (Полтавская обл.) переименовали улицы, носящие советские названия.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавской облорганизации УНП.

По их данным, соответствующее решение было принято Лубенским горсоветом 26 июня. «Улица Ленина теперь носит имя Ярослава Мудрого, площадь Октябрьская переименована на Ярмарочную, площадь Революции - на площадь Славы, ул. Карла Маркса - на Монастырскую, ул. К. Либкхнета - на Старотроицкую, Дзержинского - на Василия Барки, Патриса Лумумбы – на Яблочную, С.Разина – на Хорольский спуск, Р.Люксембург – на Г.Сковороды, Энгельса – на Парковую, Калинина – на Калиновую, Г.Димитрова – на П.Калнишевского, Воровского – на Гетмана Дорошенко, Котовского – на Анны Керн, Красные казармы – на Вишневецких, Куйбишева - на Людмилы Руденко», – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что инициаторами переименования выступили мэр Лубен Василий КОРЯК и депутаты городского совета от Украинской народной партии.

«В Африке нет улицы Патриса Лумумбы, а в Лубнах была, - так прокомментировал необходимость изменения названий мэр города, выдвиженец от УНП В.КОРЯК. – А что касется упреков коммунистов, мол, не спросили согласия у людей, то когда они пришли к власти, никого не спрашивали: клали маузер на стол – и весь разговор».

Большинство депутатов горсовета поддержали эту инициативу, против голосовали представители Партии регионов и КПУ.

Председатель Полтавской областной организации УНП Сергей СОЛОВЕЙ отметил, что Украинская народная партия ведет системную работу, чтобы стереть символы тоталитаризма с улиц и площадей области. «Лубны стали вторым городом области, который лишился бремени коммунистической системы в названиях улиц, - сказал С.СОЛОВЕЙ. – Первым это сделал Миргород еще в 90-х годах, когда городским председателем там был Василий ТРЕТЕЦКИЙ, в настоящее время – председатель Харьковской областной организации УНП.