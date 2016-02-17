На Прикарпатье задержали на взятке заместителя руководителя местной прокуратуры
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из заместителей руководителя Надворнянской местной прокуратуры Ивано-Франковской области.
Старший советник юстиции требовал от местного жителя 2 тысячи долларов за непредставление апелляционной жалобы на вынесенное в отношении него «мягкое» решение суда.
Правоохранители сначала «взяли» со всей суммой взятки посредницу – бывшего сотрудника прокуратуры. Заместителя начальника сотрудники спецслужбы задержали в служебном кабинете.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для документирование других фактов получения взяток старшим советником юстиции.
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