На Прикарпатье задержали на взятке заместителя руководителя местной прокуратуры

Старший советник юстиции требовал от местного жителя 2 тысячи долларов за непредставление апелляционной жалобы на вынесенное в отношении него «мягкое» решение суда.

Правоохранители сначала «взяли» со всей суммой взятки посредницу – бывшего сотрудника прокуратуры. Заместителя начальника сотрудники спецслужбы задержали в служебном кабинете.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для документирование других фактов получения взяток старшим советником юстиции.

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