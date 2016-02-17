В центре Днепродзержинска демонтировали памятник Дзержинскому (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, бронзовый монумент демонтировали сотрудники коммунальных служб города, выполняя соответствующее решение Днепродзержинского городского совета в рамках закона о декоммунизации.

Процесс сноса памятника продолжался более 4 часов в присутствии большого количества полицейских и более 100 горожан.

Читайте такжеВ Измаиле демонтировали самый большой памятник Ленину в Одесской области (фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель информационно-аналитической службы Днепродзержинского горсовета Юрий Бережной, демонтированный памятник будет доставлен на площадку возле Музея истории Днепродзержинска, где хранятся другие снесенные ранее памятники эпохи тоталитаризма.

Памятник Феликсу Дзержинскому в Днепродзержинске был открыт в октябре 1967 года. Это большая бронзовая скульптура в полный рост, установлена на несколькометровой каменной тумбе цилиндрической формы.