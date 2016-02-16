В Житомирской области количество смертей от гриппа возросло до 11

Как сообщила УНИАН руководитель департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской областной государственной администрации Ольга Григорьева, по состоянию на 16 февраля в регионе от свиного гриппа (А/H1N1) умерло 3 человека, из которых один – в Бердичеве, один в Житомире и еще один - в одном из райцентров.

Кроме того, в области с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа другого типа умерло 8 человек. Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью.

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По данным Житомирской облгосадминистрации, только за последние сутки в области ОРВИ и гриппом заболел 1391 человек, из них – 858 детей, 533 взрослых и 9 беременных женщин. Зарегистрирована 1 смерть от пневмонии, возбудитель которой еще не уточнен.

Показатель заболеваемости составляет 63,1 на 10 тысяч населения, что на 34,8% ниже эпидемического порога. По городу Житомир заболели 229 человек, из них детей - 153, наблюдается снижение заболеваемости.