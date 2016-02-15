Активисты заблокировали на Буковине около 30 российских грузовиков

Как сообщила Радио Свобода активистка Галина Еремица, дежурят круглосуточно, фуры с турецкими или болгарскими номерами пропускают.

По словам участников акции, акция – бессрочная, пока власть не примет решение относительно этой ситуации.

В течение последних нескольких дней в нескольких областях Украины начал распространяться гражданское движение за блокировки транзита российских товаров через украинскую территорию в ответ на действия России.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 февраля около 50 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. Также, около 20 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска «Выступовичи» в Житомирской области.