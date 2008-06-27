Визит Ющенко в Португалию наводит на новые идеи

Власть Ивано-Франковской области планирует разработать Программу поддержки развития малого и среднего бизнеса для людей, которые будут возвращаться из-за границы с заработков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, который сопровождал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время визита в Португалию.

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, достигнута договоренность с действующими организациями украинских заробитчан, которые будут предоставлять облгосадминистрации данные о желающих вернуться в Украину и начать здесь свой бизнес. «Это хлопотливая работа, но граждане, которые стремятся вернуться на родину, хотят знать что их здесь ожидает», - заметил руководитель области и выразил надежду, что такая программа будет способствовать возвращению украинцев.

Однако он признал, что там, на заработках, есть уже и такие, кто не имеет желания возвращаться в Украину. Н.ПАЛИЙЧУК считает, что в настоящее время на заработках за границей находятся «очень хорошие специалисты».

Н.ПАЛИЙЧУК также сообщил, что Ивано-Франковская область презентовала свои инвестиционные возможности на бизнес-форуме. По его словам, вскоре в область прибудут португальские бизнесмены, которые заинтересовались «нашими предложениями». Их интересует сотрудничество в строительстве дорог и разработка полезных ископаемых, развитие системы супермаркетов и тому подобное.