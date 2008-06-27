Оппозиционное правительство дает оценку еврооблигациям Украины

В сложившейся рыночной ситуации доходность размещения пятилетних украинских еврооблигаций не может быть ниже 7,6%, говорится в аналитических материалах оппозиционного правительства, переданных агентству УНИАН.

В настоящее время Украина проводит road-show своих пятилетних еврооблигаций на сумму 0,5 млрд. долл. Лид-менеджерами займа выступают BNP Paribas, JP Morgan и Standard Bank.

“...Это будут самые дорогие заимствования за последние пять лет”, - считают аналитики оппозиционного правительства.

Свою позицию они объясняют тем, что с начала года на 20 июня 2008 года спред (плата за риск) Украины в индексе EMBI+ расширился на 121 б.п. (+1,21%) и достиг 398 базисных пунктов или +4% к доходности облигаций Казначейства США. «Сегодня спред Украины достиг исторического максимума, он вдвое хуже среднего индекса развивающихся рынков», отмечается в аналитических материалах.

В оппозиционном правительстве отмечают, что накануне решения о размещении еврооблигаций ведущие международные рейтинговые агентства Standart & Poor’s и Fitch ухудшили суверенные рейтинги Украины, подчеркнув, что наша страна становится все более зависимой от иностранного капитала в силу необходимости финансировать стремительно вырастающее отрицательное сальдо текущих внешнеэкономических операций.

В июне 2007 года правительство Украины разместило свои еврооблигации на сумму 0,5 млрд. долл. Срок обращения бумаг - 5 лет, доходность - 6,385% годовых.

Тогда, будучи в оппозиции, Виктор ПИНЗЕНИК (сегодня является министром финансов) говорил о необоснованности этого займа. Мотивировал он свою позицию тем, что за четыре месяца 2007 года бюджет был бездефицитным, а на счетах правительства в Госказначействе лежало 24 млрд. грн. Этих средств, считал тогда оппозиционер В.ПИНЗЕНИК, будет «достаточно для покрытия дефицита за 2007 год». Тогда он называл внешние заимствования одним из факторов роста инфляции.

На 1 июня 2008 года на Едином казначейском счет находилось 23,2 млрд. грн., в т.ч. 5,1 млрд. грн. - в валюте. Профицит государственного бюджета на 1 июня 2008 года достиг 6 млрд. грн.