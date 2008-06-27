1 июля с визитом в Севастополь прибудут два корабля береговой охраны Турции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Валентина ВОРОБЬЕВА, турецкие коллеги прибудут в Балаклаву (здесь размещено соединение кораблей охраны Пограничных войск Украины) на основании соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве их компетентных органов, отвечающих за свои морские просторы в Черном море, плану двустороннего сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и главным штабом Вооруженных Сил Турции на 2008 год.

По словам В.ВОРОБЬЕВОЙ, цель визита - проведение совместных двусторонних тренировок и обмен опытом в правоохранительных и пограничных вопросах, повышение уровня готовности к совместным действиям в Черном море. Турецкую делегацию возглавит командир похода капитан 3 ранга Айхан САЛАР, всего в Балаклаву с визитом прибудет 50 человек. Украинскую делегацию возглавит командир Севастопольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Олег КОСТУР.

Протокольная встреча сторон состоится 1 июля. В этот день турецкая делегация посетит Турецкий мемориал в Севастополе. На 2-4 июля запланированы: презентация пункта управления Севастопольского отряда морской охраны, проведение совместных двусторонних учений с целью повышения готовности к совместным действиям в море. В ходе тренировок будут отработаны, в частности, порядок действий осмотровых групп во время осмотра подозрительного судна, проведены тренировка со средствами связи, совместное маневрирование катеров в строях, передача груза на ходу корабля, поиск и спасение экипажа терпящего бедствие судна

Также в программе визита запланированы различные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Крыма, таким как Воронцовский и Ливадийский дворцы, посещение музея Черноморского флота.

Это уже вторая встреча сторон в Балаклаве, первая состоялась в июле прошлого года, сообщила В.ВОРОБЬЕВА.