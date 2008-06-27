Открылся реконструированный вокзал на границе с Румынией

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия реконструированного вокзального комплекса “Вадул-Сирет” Львовской железной дороги, который является пограничным железнодорожным переходом Украины с Румынией.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии, в частности, присутствовали начальник Львовской железной дороги Михаил МОСТОВОЙ, первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Виктор ПАВЛЮК, генеральный консул Румынии в Черновцах Ромео САНДУЛЕСКУ, представитель Румынских железных дорог в Украине Алекса БОЙЧУК, уполномоченный представитель “Укрзализныци” в Румынии Ярослав ЛУЧКО.

В ходе церемонии начальник железнодорожной станции “Вадул-Сирет” Михаил ГАВЧУК сообщил, что здание станции было возведено еще в 1969 году и впервые полностью реконструировано с момента строительства.

В ходе реконструкции были выделены отдельные приспособленные помещения для пограничных, таможенных, ветеринарных и карантинных служб, а также комплекс был оборудован специальными залами для пребывания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Реконструкция продолжалась год, на нее было израсходовано свыше 21 млн. грн.

“Наша станция является фактически железнодорожными воротами Украины и Румынии. В свою очередь, пассажирские и грузовые поезда из Болгарии, Румынии через нашу станцию курсируют во все уголки Украины, России, а также в большинство стран СНГ. Поэтому очень важно, что пограничный железнодорожный переход “Вадул-Сирет” после реконструкции позволяет всем пассажирам получить услуги европейского уровня в оборудованных по всем требованиям помещениях вокзального комплекса”, - подчеркнул М.ГАВЧУК.