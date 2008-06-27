К 70-летию гибели Евгения Коновальца будут зажжены символические костры

В Тернополь прибыл символический огонь, который зажгут в населенных пунктах области в память о председателе провода ОУН Евгении Коновальце.

Как рассказал корреспонденту УНИАН заместитель председателя Тернопольского облсовета Олег ВИТВИЦКИЙ, огонь в Тернополь привезли пластуны из села Зашкив Львовской области, где родился Е.Коновалец. “Сегодня вечером во дворце культуры “Березиль” после торжественного концерта мы раздадим представителям районов свечи с этим огнем. А 30 июня в 21 час в каждом населенном пункте на самой высокой точке будет зажжен костер, возле которого состоятся торжества”, – рассказал О.ВИТВИЦКИЙ, добавив: «Кто-то привлекает к мероприятию священников, кто-то ветеранов ОУН-УПА, программа чествования героев - произвольная”.

По его словам, аналогичное мероприятие в Тернопольской области было проведено в прошлом году в память о главнокомандующем УПА Романе Шухевиче. Костры, по информации О.ВИТВИЦКОГО, зажглись в 95% населенных пунктов области. В этом году чествуют Е.Коновальца, со дня гибели которого исполняется 70 лет. “Акцию “Огонь памяти” мы проводим 30 июня, поскольку именно в этот день в 1941 году был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Огонь же символизирует очищение памяти от тех шаблонов, которые пыталась навязать советская власть, и возобновление исторической справедливости”, – заметил О.ВИТВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что 30 июня в 14 часов в Тернополе с Театральной площади стартует велопробег “Огня памяти”. “Велосипедисты проедут по улицам, которые носят имена героев или людей, прославивших Украину. В частности, по проспекту Бандеры, улицами Коновальца, Крушельницкой, Шевченко”, – сообщил О.ВИТВИЦКИЙ.