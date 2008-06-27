Милиция задержала еще двух чиновников Алуштинского горсовета

В Алуште (Крым) правоохранители сегодня задержали двух чиновников городского совета – вице-мэра Александра БОРОДАЯ и начальника отдела по управлению коммунальной собственностью Юрия КУРТОЧКИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор газеты «Алуштинский вестник» Роман ЧЕРЕМУХИН (учредителями газеты является коллектив и горсовет Алушты - УНИАН).

Ю.КУРТОЧКИН был задержан у себя дома, а А.БОРОДАЙ - в исполкоме. «Я могу подтвердить, что его (А.БОРОДАЯ - УНИАН) задержали, но не знаю, является ли он сейчас задержанным или нет», - сказал Р.ЧЕРЕМУХИН.

По его словам, сегодня в горсовете из-за этих событий была практически парализована работа. «Никого не впускают, никого не выпускают из здания. Люди сегодня не могли пройти, исполнять свои обязанности, от них требовали какие-то пропуски, - сказал журналист. – То есть сегодняшний день получился нерабочий».

Р.ЧЕРЕМУХИН сравнил происходящее с 1937 годом. «Тогда был расстрел на месте и депортация близких родственников, сейчас этого нет, но, в принципе, то же самое», - сказал он.

По словам Р.ЧЕРЕМУХИНА, правоохранители, которые задерживали алуштинских чиновников, от комментариев отказались и не захотели фотографироваться для городской газеты.

Журналист также отметил, что в горсовете уже опасаются за остальных сотрудников. «Остались еще вице-мэр, секретарь, другие сотрудники. Когда за ними придут?», - возмутился Р.ЧЕРЕМУХИН.

Партия «Союз» сегодня выступила с заявлением по поводу событий в горсовете Алушты. «Союзовцы» расценивают происходящее «как показательную провокацию со всеми признаки сфабрикованного «заказа», имеющего целью запугать несговорчивых представителей местных властей» Алушты.

Комментарий второй стороны – правоохранителей – вечером в пятницу получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, мэр Алушты Владимир ЩЕРБИНА и один из его заместителей Вадим ПОПОВ были задержаны 13 июня в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и крымского УБОПа. Алуштинские чиновники задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений. Их подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО пообещал, что это не последние задержания в Алуштинском горсовете. 16 июня Печерский районный суд Киева избрал В.ЩЕРБИНЕ меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас исполняет обязанности мэра Алушты секретарь городского совета Ольга БОЙЧЕНКО.