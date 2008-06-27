Рядом с пляжами мэрия Одессы хочет создать поля мидий

Для лучшей очистки морской воды на побережье Одесского залива мэрия намерена разводить мидии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Владимир СОКОЛОВ.

«За пределами городских пляжей планируется создать систему искусственных рифов, где вскоре появятся колонии мидий, фильтрующих морскую воду», – отметил он.

Также В.СОКОЛОВ сообщил, что сооружения для естественного восстановления донной фауны черноморского побережья, в частности, медуз и бычков, планируется разместить у пляжа Ланжерон и у волнореза напротив 16-й станции Большого Фонтана.

По его словам, сейчас специалисты Научно-исследовательского института биологии южных морей определяют размеры мидийных полей, которые начнут функционировать в 2009 году.