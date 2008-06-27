Коммунисты собрались "кровь проливать" на площадях Симферополя

Крымские коммунисты в воскресенье, 29 июня, с раннего утра собираются «взять под охрану» ряд центральных площадей Симферополя с тем, чтобы не допустить проведения акции Конгресса украинских националистов, приуроченной к 101-й годовщине со дня рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе лидера коммунистов Крыма, народного депутата Украины Леонида ГРАЧА.

В частности, коммунисты планируют "взять под охрану" главную площадь Симферополя – площадь Ленина, еще одну площадь, находящуюся неподалеку от центра города, - площадь Советскую, а также памятник Тарасу Шевченко в парке Шевченко.

Л.ГРАЧ пообещал, что он лично, как народный депутат Украины, на площади Ленина с 10.00 будет проводить встречи с гражданами, чтобы «не дать неофашистам собраться». «Встанем грудью, надо – свою кровь прольем, но не дадим опаскудить нашу историю», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Крымская организация КУН намерена провести в Симферополе, на площади Ленина, митинг ко дню рождения главнокомандующего УПА Р.Шухевича и к годовщине провозглашения «Акта восстановления Украинского государства». После чего провести шествие к памятнику Шевченко и возложить там цветы.

Активисты ряда политсил заявили о намерении препятствовать проведению данной акции.

По сообщениям крымских СМИ, чиновники горсовета Симферополя заявили, что «площадь Ленина может использоваться только при проведении государственных праздников, а также праздников, которые проходят под эгидой руководства автономии или Симферопольского исполкома». «На площади Ленина ни в субботу, ни в воскресенье никаких мероприятий руководством республики и руководством городского совета не запланировано, поэтому нашего согласия мы никому давать не намерены», - цитируют СМИ слова управляющего делами исполнительного комитета Симферопольского горсовета Евгения ВЕЛИКОЛУГА.

При этом чиновник добавил, что городские власти порекомендовали проводить мероприятие по случаю дня рождения Р.Шухевича возле «памятного камня депортированным» на бульваре Ленина.

Представители КУН отвергли такое предложение. «Мы будем делать так, как подали заявку: митинг на площади Ленина, шествие к памятнику Шевченко, возложение там цветов», - сказал лидер Крымского КУН Василий ОВЧАРУК.

Он также выразил недоумение предложением перенести место проведения акции к камню депортированным: «Это что, я в своем государстве принадлежу уже к депортированным?», - возмутился глава крымского КУН.