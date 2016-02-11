Впервые за 15 лет налоговая проверит юракадемию Кивалова - Сакварелидзе

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Давит Сакварелидзе.

По его словам, проверка будет проводиться в рамках расследования уголовного производства, начатого по фактам присвоения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов должностными лицами академии в период с 2010 по 2012 год.

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"У нас есть основания полагать, что руководство университета уклонялось от уплаты налогов, взаимодействуя для этого с рядом фиктивных предприятий. Сейчас прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в данном производстве по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 212 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сакварелидзе отмечает, что налоговая не проводила ни одной проверки данного учреждения на протяжении 15 лет.

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"Для того, чтобы добиться возможности провести такую проверку, нам пришлось задействовать соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры, а также обратится за разрешением в один из судов г.Киева", - написал замгенпрокурора.