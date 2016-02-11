В оккупированном Крыму жалуются на рост мусорных свалок

Об этом он сказал на заседании оккупационных властей в Севастополе, передает "Крым.Реалии".

«Поступает большое количество жалоб от горожан на складирование мусора возле торговых точек. За последнее время произошло два серьезных возгорания бытовых отходов на проспекте Победы рядом с продуктовыми магазинами», – сообщил он.

Читайте также"Приведем под конвоем": Оккупанты в Крыму объявили мобилизацию резервистов - Чубаров

В свою очередь на рост свалок в Бахчисарае пожаловался и так называемый глава администрации района Игорь Кныр, передает "Новости Крыма".

Ранее сообщалось о росте свалок в Симферополе и Алуште, жители которого заявили оккупантам об угрозе экологии, если не предпринять меры.