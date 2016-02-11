В оккупированном Крыму жалуются на рост мусорных свалок
16:11, 11 февраля 2016Общество
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Так называемый начальник севастопольского главка МЧС Сергей Клименко отмечает увеличении количества несанкционированных свалок мусора возле городских магазинов.
В оккупированном Крыму жалуются на рост свалок / фото: УНИАН
Об этом он сказал на заседании оккупационных властей в Севастополе, передает "Крым.Реалии".
«Поступает большое количество жалоб от горожан на складирование мусора возле торговых точек. За последнее время произошло два серьезных возгорания бытовых отходов на проспекте Победы рядом с продуктовыми магазинами», – сообщил он.
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В свою очередь на рост свалок в Бахчисарае пожаловался и так называемый глава администрации района Игорь Кныр, передает "Новости Крыма".
Ранее сообщалось о росте свалок в Симферополе и Алуште, жители которого заявили оккупантам об угрозе экологии, если не предпринять меры.
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