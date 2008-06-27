В Киеве и трех областях упала реальная зарплата

Прирост средней зарплаты в мае 2008 года (1774 грн.) по отношению к апрелю (1735 грн.) равнялся 2,2% - об этом сообщил Госкомстат Украины. В то же время, индекс реальной заработной платы в мае составил 100,9% к апрелю. Что объясняется ростом потребительских цен в прошлом месяце на 1,3% (индекс реальной зарплаты определяется делением индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен, для мая – 102,2/101,3 = 100,9%).

Таким образом, процесс роста средних зарплат, наблюдающийся беспрерывно с начала года, продолжился и в мае. А вот увеличение реальных зарплат в мае возобновилось - после имевшего места снижения индекса реальных зарплат в апреле (98,2%).

По сравнению с январем средняя зарплата в мае выросла на 16,6%, индекс же реальной зарплаты в мае по отношению к январю составил 103,9%.

Однако не во всех регионах страны реальная зарплата в мае увеличилась. В частности, индекс реальной зарплаты равнялся: в Днепропетровской области – 99,0%; в Запорожской области – 98,0%; в Ровенской области – 98,7%; в городе Киеве – 96,0%.

Объяснением снижения реальной зарплаты в мае в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в столице может служить, в том числе, более высокий индекс потребительских цен в прошлом месяце в названных регионах (намного выше показателя инфляции по стране).

Юрий Глухов для УНИАН