В ночном клубе Донецка милиционеры стреляли в хулиганов

В ночном клубе Донецка работники милиции применили табельное оружие, чтобы усмирить двух хулиганов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, утром 26 июня в милицию поступил тревожный сигнал из ночного клуба, расположенного в Калининском районе. Прибывший на место наряд государственной службы охраны установил, что в развлекательном заведении бесчинствуют двое парней, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Персонал заведения пытался успокоить разбушевавшихся клиентов своими силами, однако молодые люди вели себя крайне агрессивно и попытались уйти из клуба, не расплатившись.

Увидев милиционеров, хулиганы набросились на них с кулаками.

По словам младшего инспектора группы задержания межрайонного отдела Госслужбы охраны Дмитрия ИВАЩИКА, он сделал предупредительный выстрел вверх, однако это дебоширов не остановило. "Парни попытались отобрать оружие, мне пришлось сделать два выстрела, чтобы прекратить нападение. Я стрелял в ноги. После чего вместе с напарником оказал раненым первую медицинскую помощь и вызвал скорую", - сказал Д.ИВАЩИК.

Он добавил, что получивших огнестрельные ранения нарушителей общественного порядка доставили в областную травматологическую больницу.

Медперсонал больницы подтвердил, что пострадавшие поступили со сквозными огнестрельными ранениями, сейчас их состояние стабильное.

По факту происшествия прокуратурой проводится расследование.