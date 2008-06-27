Украине не стоит экспортировать сахар в Россию - самим не хватит?

Украине в текущем маркетинговом году нецелесообразно вести переговоры об экспортных поставках сахара в Россию.

Как пишет газета «Комментарии», предоставление Россией квоты на ввоз около 500 тыс. тонн украинского свекловичного сахара - трудно реализуемая инициатива.

Как отмечает издание, закрыв десять лет назад доступ на свой рынок украинскому свекловичному сахару, Россия резко увеличила (до 4-5 млн. тонн в год) импортные поставки тростникового сахара-сырца, при этом до 80% всего импорта приходится на Бразилию.

По мнению издания, вести переговоры с Россией об экспортных поставках нецелесеобразно, поскольку украинское производство сахара из свеклы урожая этого года может упасть до 1,5 млн. тонн. Даже с учетом значительных переходящих запасов сахара (по разным оценкам, они составят 300-500 тыс. тонн) и возможного импорта 250 тыс. тонн сахара-сырца в рамках квоты ВТО, по мнению специалистов издания, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит.

По расчетам издания, предложение сахара на внутреннем рынке может едва дотянуть до уровня потребления, которое оценивается в пределах 2,2-2,3 млн. тонн.

Таким образом, по мнению издания, сегодня уместнее вести речь не об экспорте излишков продукта, а о насыщении внутреннего рынка, ведь уже сегодня сахаропроизводители заявляют о предстоящем повышении оптово-отпускных цен на сахар с 2800-3200 до 3500 грн./т уже к середине лета. А поскольку в новом сезоне себестоимость производства сахара, по информации производителей, будет выше уровня прошлого года, очевидно, что за летним подорожанием сахара последует еще одно повышение цен на этот продукт.

Как сообщал УНИАН, 20 июня на пресс-конференции председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК заявил, что по итогам работы в 2007/2008 маркетинговом году (сентябрь 2007-август 2008) убытки сахарной отрасли Украины прогнозируются на уровне более 1 млрд. грн.

По словам Н.ЯРЧУКА, в частности, в прошлом маркетинговом сезоне себестоимость производства сахара из сахарной свеклы была выше, чем цена реализации сахара.

Он также отметил, что в Украине не принимаются меры по реструктуризации отрасли. Так, по его прогнозу, около 40 заводов в новом сезоне не будут запускаться в работу. «Это обусловлено тем, что у сахарных заводов отсутствуют средства, тем, что товаропроизводитель потерял интерес к выращиванию сахарной свеклы». По мнению эксперта, сахарная свекла не выдерживает конкуренции с другими культурами, такими как пшеница, подсолнечник, рапс, выращивание которых более рентабельно. Н.ЯРЧУК подчеркнул, что остановка сахарных заводов вызовет и социальные проблемы, поскольку более 200 тысяч человек останутся без работы.