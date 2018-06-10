Закрытые музеи: "кравчучки" с самолетами, отечественный "стелс" и самогонный аппарат из чайника

"Антонов": "кравчучки", троллейбусы и самолет для елки

Кабинет авиаконструктора Олега Антонова – изюминка и самый неизведанный «экспонат» Народного музея ГП «Антонов», расположенного на территории предприятия. Его открывают лишь по особым случаям – в день рождения авиаконструктора, в день памяти (день его смерти), в день предприятия и, иногда, для важных делегаций. По словам заведующей музеем Любови Ивасенко, в кабинете все сохранилось именно так, как было при жизни Олега Антонова. Поражает лично сконструированный им стол, у которого нет острых углов, и имеются специальные скрытые отверстия для канцелярии. На кульмане сохранен чертеж АН-3, над которым десятки лет назад работал авиаконструктор, на стене – огромная карта, на которой разноцветными ниточками проложены маршруты. Каждая нить – марка самолета, к примеру, красная – АН-10, желтая – АН-2…

В целом же, музей, существующий с 1967 года, насчитывает около 3,5 тысяч экспонатов. «Самое ценное – это коллекция наших моделей самолетов, выполненных в одном масштабе. Можно проследить с какого маленького мы начинали, какие большие мы научились делать», - рассказывает Любовь Ивасенко.

Создатели самолетов скрупулезно относятся к выбору имени для своих творений. К примеру, реактивный пассажирский самолет АН-148 называют «Ласточка», поскольку он действительно похож на эту птицу. А «Антей» и «Руслан» получили свои имена от самого Антонова, поскольку авиаконструктор считал их самолетами-богатырями. К слову, во время экскурсии можно узнать, что «Руслан» возил сценическое оборудование Мадонны и Майкла Джексона, а также 40-тонную новогоднюю елку для жителей Нью-Йорка…

По словам заведующей музеем, самолеты с именем лучше работают и летают. Но важен также и номер: судьба всех самолетов, номера которых заканчивались на «0», не сложилась – их никак не удавалось пустить в массовое производство.

Кстати, на предприятии пытались делать и наземную технику – трамваи и троллейбусы. Однако если трамваи не пошли в производство из-за отсутствия на это средств, троллейбусов было выпущено около 80. Некоторые из них до сих пор возят пассажиров в столице.

Как попасть: Чтобы записаться на экскурсию, необходимо за несколько дней написать письмо на имя первого вице-президента на электронный адрес: press@ant.com. Вход – бесплатный.

Адрес: г. Киев, улица Академика Туполева, 1 (музей находится на территории Государственного предприятия «Антонов»).

Не менее интересным для любителей авиации может и стать музей серийного завода «Антонов», открытого 8 сентября 1970 года. По словам сотрудника отдела информации Серийного завода «Антонов» Анатолия Федорова, здесь представлена вся история создания завода, начиная с довоенного времени. В фонде музея имеется около 5,5 тысяч экспонатов, но непосредственно в зале представлено около 3 тысяч.

Любопытно, что завод, помимо самолетов, создавал стиральные машины «Лыбидь», коляски «Мальвина», выпускал санки, игрушечную посуду и символ тяжелых 90-х – «кравчучки». Дело в том, что в 70-80 годы прошлого столетия все военно-промышленные заводы, по требованию руководства СССР, должны были производить и товары народного потребления. «Мы сделали сотни тысяч стиральных машин, полмиллиона колясок, выпускали «кравчучки» - такая нам досталась номенклатура», - рассказал Федоров.

Как попасть: По предварительному звонку. Телефон: (044) 454-32-33. Вход – бесплатный.

Адрес: г. Киев, пр. Победы, 100/1 (музей находится на территории Серийного завода «Антонов»).

Музей космонавтики: отечественный "стелс" и "космолет"

Не менее увлекательно проходит экскурсия в Музее космонавтики. Заведующий отделом истории авиации и космонавтики им. И.И. Сикорского Государственного политехнического музея при НТУУ «КПИ» Александр Болтенко рассказал, что музей, официально открытый 27 апреля 1991 года, создавали ветераны космодрома «Байконур».

На сегодняшний день в нем хранится более 1,5 тысяч экспонатов. К примеру, в отделе авиации есть два огромных двигателя – турбореактивный и турбовинтовой. Еще в 30-х годах прошлого века их разработал выпускник «КПИ» Архип Люлька. И по разработанной им двухконтурной системе двигатели выпускаются и сейчас. Причем, не только в Украине, но и за рубежом.

На выставочных стендах множество фотографий, архивные документы. Здесь можно узнать, что первый отечественный самолет, еще во времена царской России, был построен именно в Политехническом институте, в 1910 году. Здесь же – эволюция совершенствования самолета от самого первого и простого до самого большого в мире - «МРИЯ». К слову, выпускник «КПИ» Игорь Сикорский еще сто лет назад создал самолет «Илья Муромец», который, для своего времени, также был самым большим в мире. «Их было построено 100 штук, но до наших дней, к сожалению, ни один не дожил», - рассказал Александр Болтенко (в музее этот экспонат можно увидеть только на картинках и в качестве небольшого макета).

Разработанная модель самолета без хвоста также принадлежит выпускнику «КПИ» – Константину Калинину. Однако ему так и не удалось воплотить свою идею в жизнь – в 1937 году он был репрессирован, а через год расстрелян. И только спустя 40 лет американцы построили свой космический самолет «Стелс» - летающее крыло. По словам Александра Болтенко, это вовсе не означает, что американцы украли идею: «Они додумались сами. Но Калинин продумывал это на 40 лет раньше».

Среди экспонатов, посвященных авиации, можно увидеть настоящие черные ящики, убедиться, что, на самом деле, они не черные, узнать, где именно их устанавливают в самолете и почему.

Здесь есть и макет первого искусственного спутника Земли, и так называемого нано-спутника, который летает в космосе только один год, и скафандры космонавтов. Но самый главный экспонат – единственный в Украине космический корабль, который побывал в космосе, - «Восход». Он относится ко второму поколению «космолетов» и с его помощью космонавты уже опускались на землю, а не выпрыгивали при посадке. К слову, в музее его можно не только увидеть и пощупать, а и посидеть в нем. Ощущения – непередаваемые!

Как попасть: Индивидуальное посещение без экскурсии не требует предварительного звонка. С экскурсией – стоит записаться, позвонив по телефону (044) 406-85-17. Вход в музей – бесплатный.

Адрес: г. Киев, проспект Победы, 37 (музей находится на территории Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ»).

Музей истории КП Киевского метрополитена: тайны столичной подземки

В Музей истории КП Киевский метрополитен, отрытый в 2000 году, тоже можно отнести к категории «закрытых», поскольку расположен он в здании управления метрополитеном. Конечно, это не режимное учреждение, но вряд ли целесообразно разрешить посторонним свободно гулять на предприятии, которое, без сомнения, можно считать стратегическим (в вопросе безопасности пассажиров столичной подземки).

В этом музее можно узнать, какие именно станции столичного метро состоят из шести и даже девяти этажей, почему все ключи, которые Метрострой дарит на открытие новых станций, металлические и только один – деревянный, как можно было развернуть поезд, когда не существовало Моста метро, и конечной станцией подземки был «Днепр».

Здесь можно увидеть награды и подарки как от отечественных властьимущих, так и от зарубежных гостей, примеры рельс, макет освещения в туннелях и на станциях. Увидеть разновидности гранита и мрамора из облицовки метрополитена. Причем, если гранит – отечественный, то мрамор на киевских станциях метро – из Турции, Узбекистана, Греции, Кубы и Мальты. Узнать, что на станции «Дворец Украина» - 11 пилонов по обе стороны платформы и ни на одном из них не повторяются узоры. Или, что на станции «Минская» орнамент авторства белорусской художницы. Или в какой стране есть станция метро глубже нашей «Арсенальной».

Заведующая музеем Анна Иванова отметила, что, помимо функций транспортировки пассажиров, метрополитен в столице выполняет функцию убежища для пассажиров. «Сейчас страна находится в сложной ситуации. И, если что-то случится (будем надеяться, что этого не произойдет), мы сможем принять и защитить пассажиров», - рассказала она.

По ее словам, в качестве убежища, в среднем, в пределах платформы на станциях глубокого заложения, киевский метрополитен рассчитан на 2 тысячи пассажиров. КП может обеспечить их всех водой и туалетом. А вот еду и постель необходимо иметь свои.

Как попасть: Музей работает по предварительной заявке. Надо позвонить и записаться. Звонки принимаются за телефонами: (044) 238-44-94, (050) 444-74-27 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, и по пятницам с 9:00 до 16:00. Заявки на группу должны быть не меньше 10, и не больше 20 человек. Продолжительность экскурсии – 1 час 30 минут.

Адрес: г. Киев, проспект Победы, 35.

Музей МВД Украины Национальной академии внутренних дел: почувствуй себя криминалистом

К «закрытым» музеям мы отнесли и Музей МВД Украины при Национальной академии внутренних дел. Попасть сюда не просто не из-за какой-то особой секретности, а потому, что энтузиасты-хранители музея, выполняющие и функции экскурсовода, помимо музейных дел, должны делать и свою основную работу. И, чтобы раскрыть все тайны музея, им необходимо специально выкроить время в своем рабочем графике.

А посмотреть здесь, действительно, есть что: в музее МВД Украины 12 залов и около 30 тысяч экспонатов. Здесь собраны истории создания милиции, участия правоохранительных органов в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, охране Олимпийских игр и защите страны в АТО. Можно увидеть награды, разработанные для участников АТО, экспонаты из зоны боевых действий: форма бойцов, которые вышли из Иловайского котла, бронежилет и каска из Дебальцево, детские рисунки и письма, которые морально поддерживали бойцов АТО на передовой, чья-то Библия и простреленный военный билет.

В музее также представлена оригинальная коллекция форменной одежды работников милиции, начиная с 17-20-х годов прошлого века, среди которой – форма работников НКВД и форма работников транспортной милиции, а также две коллекции оружия – холодного и огнестрельного. Здесь есть ножи, замаскированные под ручки от коробки передач, разнообразные кастеты, похожие на перстни, в коллекции огнестрельного оружия – винтовки, самодельные пистолеты и револьверы в виде трости или ручки, брендовое оружие разных стран…

Символическая инсталляция – дерево преступности – демонстрирует орудия с мест преступлений. Имеется и небольшая коллекция тюремных принадлежностей заключенных. «Зачастую, это банальные вещи – так называемые ложки-заточки, кастеты. Но попадаются и довольно интересные экспонаты, например, татуировальная машинка на основе бритвы или самогонный аппарат из чайника», - рассказала заместитель директора музея по научной работе Ирина Павловская.

В зале, посвященном криминалистике, можно не только узнать о тех или иных криминалистических экспертизах, но и увидеть своими глазами, как она проводится. В коллекции музея есть чемоданчики экспертов-криминалистов разных лет. «Самому старому такому чемоданчику – более 60 лет», - говорит Ирина Павловская.

Музей постоянно пополняется различными экспонатами, которые передают криминалистический центр, ветераны и бойцы АТО и волонтеры.

Как попасть: По предварительной записи. Телефон: (044) 249 09 01.

Адрес: г. Киев, пл. Соломенская, 1.

Музей денег Национального банка Украины: откуда берет начало гривна

Еще один любопытный «закрытый» музей – Музей денег Национального банка Украины. Официально он был открыт весной 2004 года, но коллекция, достигшая на сегодняшний день 13 тысяч экспонатов, начала формироваться в 70-80-х годах прошлого века. Впрочем, в музее представлено только около 3,5 тысяч из них.

По словам главного хранителя музея Натальи Трифоновой, вся экспозиция расположена в хронологическом порядке - начиная с бронзового века, когда в качестве денег использовались пшеница, раковины каури, бусы, и заканчивая современными бумажными купюрами. Здесь можно увидеть первые монеты в форме дельфинов, которые появились на территории Украины в связи с греческой колонизацией; серебряные дирхемы – деньги Арабского халифата, используемые в Киевской Руси начиная с 7 века (насколько богат муж у женщины можно было судить по тому, сколько дирхемов она носила в качестве украшений на шее); разнообразные монеты римского периода; монеты Византийской империи чашеобразной формы – солиды (солнце). На основе последних Киевская Русь с конца 10 века начала печатать свои монеты (из золота – златники, из серебра – серебряники) с гербом-тризубом. В 12 веке, из-за дефицита серебра, в обиход в качестве денег снова вошли самые разнообразные предметы, в том числе, слитки, которые назывались гривнами.

В музее можно узнать, деньги каких стран были популярными в Украине в разные века. Увидеть уникальную монету штраубталер, состоящую из двух частей, между которыми в деньги закладывались специальные миниатюры; копейки – чешуйки Московского царства; деньги в виде почтовых марок, выпускаемые с 1915 года; золотые монеты Российской империи, деньги советского периода и немецких оккупационных властей; деньги большинства стран мира, в том числе, исчезнувших, к примеру, Югославии, первые карбованцы независимой Украины и старые образцы современной гривны, а также услышать о самых успешных денежных реформах.

Часть экспозиции музея посвящена памятным монетам, выпускаемым НБУ. Среди них – самая дорогая весом в полкилограмма золота, которая была выпущена в честь проведения в Украине Евро-2012, стоимостью около 600 тысяч гривен.

Как попасть: Заполнить заявку на сайте Национального банка Украины.

Адрес: г. Киев, ул. Институтская, 9.

Музей игрушки: сказочный мир для детей и взрослых

Еще один музей, который будет интересен и детям, и взрослым – Государственный музей игрушки. Его трудно отнести к «закрытым», но к малоизвестным – точно. В январе ему исполнилось 11 лет, а коллекция, на базе которой создан музей, берет свое начало с 1936 года. За это время в экспозиции собрано более 17 тысяч предметов.

По словам директора музея игрушки Людмилы Гладун, в 30-е годы прошлого столетия в Украине налаживалось массовое производство игрушки, как стратегического предмета для воспитания будущего поколения. Под эгидой государства создавались комитеты по игрушкам, в состав которых входили: психологи, художники, технологи, представители медицины. Все игрушки, которые получали одобрение на заседаниях этих комитетов, утверждались, и формировался так называемый образец, эталон. А после все образцы, эталоны передавались в коллекцию, которая сегодня составляет основу фонда в Государственном музее игрушки: «Украина занимала второе место по производству игрушки среди бывших республик Советского Союза. У нас есть каждая кукла, каждая машинка, каждый конструктор, абсолютно все виды игрушек, которые производились».

Здесь есть и герои сказок, и украинская Барби, которую, в свое время, выпускали на Луганской фабрике игрушек, немало авторских мастерских работ из соломы: княгиня, украинская семья, соломенный бычок, погремушки, игрушки из лозы, куклы-мотанки, рождественские дидухи, деревянные игрушки.

Одна из выставок в музее игрушки называется «Фабрика «Радости» и приурочена к 40-летию Донецкой фабрики игрушек – это было самое большое в Европе профильное предприятие по производству игрушек. Более того, несколько лет подряд игрушки производства Донецкой фабрики игрушек поставляли в Англию. Английские дети игрались украинскими железными дорогами.

Существует в музее и целый мир конструкторов, среди которых, в частности, «Микано» - почти на 100 лет опередивший знаменитый «Лего».

Чтобы собрать экспозицию кукол разных народов мира музей обращался к представительствам иностранных государств. Было написано около 60 писем, не все, конечно, но многие посольства откликнулись, они давали информационные материалы, и дарили кукол. «К примеру, совсем недавно нам подарили куклу-японку, в отличном состоянии, а кукле – более пятидесяти лет», - рассказывает директор музея.

Коллекция музея постоянно пополняется, но в основном - это подарки людей. К примеру, игрушки 19 столетия, куклы семей Богомольцев и Шаховских.

«У нас есть котик, который пережил со своей хозяйкой, тогда 4-х летней девочкой, оккупацию. Это уже пожилая женщина, которая принесла котика этого буквально в газетном свертке, рассказала историю, как они убегали из оккупированного Киева, как она просила маму позволить ей взять вот этого котика. Когда спасают жизни, берут самое необходимое, вот для этого ребенка самое необходимое – это был вот этот котик», - рассказала Людмила Гладун.

Как попасть: Музей работает со вторника по пятницу с 9 до 18, без обеда. В субботу – c 10 до 17. Воскресенье и понедельник - выходные. Чтобы заказать экскурсию, необходимо предварительно позвонить: (044) 253-54-00.

Цена: Для детей старше 5 лет, пенсионеров и студентов – 10 гривен, многодетные семьи, инвалиды и участники АТО – бесплатно. Для взрослых – 20 гривен. Экскурсия на группу – 50 гривен на всех.

Адрес: г. Киев, Кловский спуск, 8.

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На самом деле, это далеко не полный список «закрытых», а, в некоторых случаях, даже забытых музеев. Со временем, некоторые из них исчезают. К примеру, канули в Лету Музей первого президента Украины Леонида Кравчука и Музей подарков мэру Киева Леониду Черновецкому, часть экспозиции которого находилась в здании Киевской городской государственной администрации. В некоторые музеи нам не удалось попасть по объективным причинам – Музей «Киевэнерго» сейчас переезжает в другое помещение, а в Музее службы внешней разведки идет ремонт.

Вместе с тем, и без них список «закрытых» музеев, которые все же стоит посетить, впечатляет. Это и Музей почты, и Музей мотоциклов, и Музей национальной киностудии им. Довженко, и Музей телевидения, Музей пчеловодства, Музей медицины и много других. В каждом из них – частичка истории, с помощью которой можно лучше понять современный Киев и современную Украину.

Юлия Карпинская