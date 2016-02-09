СБУ: Россия может проводить боевое слаживание своих войск с боевиками "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, 8 февраля РФ начала в Ростовской области, которая является пограничной с Украиной, военные учения.

"По нашим данным, отдельные воинские части подняты на территории Северной Осетии, Владикавказа... Я не хочу ни на что намекать. Возможно, это случайность, но синхронно вчера по тревоге был поднят второй армейский корпус, то есть войска так называемых “ЛНР”, - сказал Грицак.

Читайте такжеВ Генштабе отреагировали на проверку боеспособности войск РФ возле границы с Украиной

По словам главы СБУ, это лишь предположение, не лишенное оснований.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 8 февраля поручил провести внезапную проверку боевой готовности российских войск у границ с Украиной. Южный военный округ был переведен в полную боевую готовность.