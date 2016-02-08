В Литве назвали этапирование Сенцова и Кольченко в Сибирь "лучшими" практиками ГУЛАГа

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

""Лучшие" практики ГУЛАГа вернулись: Россия высылает двух украинских политзаключенных в Сибирь", - говорится в сообщении.

Напомним, для отбывания наказания украинского режиссера Олега Сенцова отправили по этапу в Иркутск, а Александра Кольченко - в Челябинск.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.

Читайте такжеАдвокат рассказал о давлении на украинского политзаключенного Афанасьева в российской колонии

Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.