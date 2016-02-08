На Каховском водохранилище спасли 31 рыбака, унесенного на льдинах

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, 8 февраля на Каховском водохранилище были проведены две спасательных операции.

В частности, 28 человек в районе села Приморское спасатели сняли со льдины на расстоянии от 200 метров до 2 километров от берега.

Еще троих рыбаков сняли в районе города Каменка-Днепровская.

Спасательные операции проводились с привлечением 2 катеров на воздушных подушках «Марс-700» и прошли успешно.

Информация о том, что неподалеку от села Приморское Васильевского района на дрейфующей льдине оказались более 20 человек, поступила на линию «101» сегодня в 9:03.

«Произошел разлом ледового покрова, в результате чего на дрейфующей льдине площадью около 1 квадратного километра оказалось более 20 человек. Промоина между сушей и льдиной изначально составила около 8 метров, что не дало рыбакам возможности самостоятельно добраться до берега», - рассказали в ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о том, что еще трех рыбаков унесло в Каховское водохранилище в районе Каменки-Днепровской, поступило около 10:00.