В Симферополе ранили ножом замначальника милиции Крыма

В Симферополе хулиган ранил ножом заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Рефата КЕНЖАЛИЕВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, правоохранители считают, что ножевое ранение Р.КЕНЖАЛИЕВУ было нанесено именно из хулиганских побуждений. Эта версия является основной.

А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что замначальника милиции Крыма получил проникающее ранение брюшной полости в это воскресенье после инцидента с неизвестным мужчиной. «Гражданин, по внешним признакам находившийся в нетрезвом состоянии, приставал к пассажирам маршрутки, что-то там высказывался. Рефат КЕНЖАЛИЕВ, который ехал в маршрутке, сделал ему замечание, тот притих, но, видимо, затаил обиду», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Мужчина вышел на остановке из маршрутки вслед за Р.КЕНЖАЛИЕВЫМ и нанес ему ножевое ранение.

Замначальника Главного управления МВД Украины в Крыму доставили в отделение реанимации одной из больниц Симферополя. Медики провели операцию. Сейчас жизни Р.КЕНЖАЛИЕВА ничего не угрожает, говорят врачи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Ведутся поиски мужчины, который нанес ножевое ранение. Составлен фоторобот подозреваемого.