В школах Чернигова карантин продлен до 10 февраля

Как сообщили в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее решение принято сегодня на заседании оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории города.

Начальник эпидемиологического отдела Черниговского городского управления Госсанэпидслужбы Светлана Аландаренко сообщила, что с начала эпидсезона в городе заболели гриппом и ОРВИ почти 40 тыс. жителей, или 13,5% населения города. Среди них 46,3% - дети.

По словам Аландаренко, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города по сравнению с прошлой неделей, уменьшился на 20%, однако по сравнению с началом заболеваемости - выше на 147%.

Уровень эпидпорога на этой неделе превышен на 102%, на следующей неделе прогнозируется на уровне - 133%.

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Учитывая состояние заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Чернигове, члены оперативного штаба решили продолжить дополнительные каникулы для черниговских школьников по 10 февраля.

Заместитель городского головы Ольга Хонич отметила, что "с заболеваемостью в городе ситуация все еще довольно угрожающая. Штамм вируса очень агрессивен, поэтому ради сохранения здоровья и жизни детей стоит продлить каникулы еще хотя бы на 3 дня. Некоторое снижение заболеваний среди детей от 5 до 17 лет, хотя и незначительное, свидетельствует о том, что введенные ограничительные мероприятия результативны", - прокомментировала она.

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Хонич также подчеркнула, что все ответственные службы должны дальше продолжать работать в усиленном режиме, контролировать выполнение ограничительных противоэпидемических мероприятий, прежде всего, состояние здоровья работников предприятий и организаций, все должны соблюдать масочный режим.