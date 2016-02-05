На выходных в Украине будет солнечно, температура ночью упадет до 10° мороза

6-7 февраля антициклон с юго-запада Европы распространит свое влияние на территорию Украины, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь в субботу на севере, в Крыму и Приазовье местами вероятны небольшие осадки, сообщает Opogode.ua.

Ночью и утром ожидаются туманы, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, 7 февраля на северо-востоке местами до 10 мороза, в Крыму и Приазовье 0-3 градуса тепла, днем ​​в течение выходных от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла.

В западной части 6.02 ожидаются небольшие осадки, 7.02 будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В северных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, 7.02 на Сумщине до 10 мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 1-7 мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

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В восточных областях будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, 7.02 на севере Харьковщины до 10 мороза, днем ​​от 3 мороза до 4 градусов тепла.

В южной части 6.02 в Крыму и Приазовье в отдельных районах небольшие дожди, местами с мокрым снегом, 7.02 осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​от 2 мороза до 5 градусов тепла.

В Киеве 6 февраля местами небольшой снег, 7 февраля будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 2-5 градусов мороза, днем ​​ожидается 1-3 градуса тепла.

Ветер в Украине северо-западный с переходом на северо-западный, 5-12, 7 февраля на западе порывы 15-20 м/с.