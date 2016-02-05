Скандальный доктор "Пи" Слюсарчук уже летом может выйти на свободу

11:11, 05 февраля 2016
Общество
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Скандально известному Андрею Слюсарчуку, который дважды подавал ходатайства на пересчет тюремного срока (после вступления в силу "закона Савченко", по которому 1 день в СИЗО считается за два)  суд таки сократил его.

Андрей Слюсарчук

Об этом сообщил адвокат Слюсарчука Вадим Мелько, передает "Сегодня".

"Суд принял решение засчитать ему 1 день в СИЗО за 2. Срок сокращен на 3,5 года. Сможет выйти на свободу в середине июня", – уточнил Мелько.

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Напомним, Андрей Слюсарчук был задержан в ноябре 2011 года по подозрению в мошенничестве и непреднамеренном убийстве пациента, а в феврале 2014 он был осужден на 8 лет тюрьмы.

В январе нынешнего года подал прошение о пересчете срока.  

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