Если американцы скинутся по доллару, они не будут зависеть от нефти

Маккейн предложил американцам скинуться на избавление США от нефтяной зависимости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн предложил правительству выплатить награду в триста миллионов долларов тому, кто изобретет элемент питания для автомобиля, который заметно превзойдет доступные в настоящее время гибридные технологии, передает Associated Press.

Маккейн подчеркнул, что это обойдется каждому из трехсот миллионов жителей США всего в один доллар, однако позволит Америке избавиться от "нефтяной зависимости".

По мнению Маккейна, нужное устройство должно обходиться в тридцать процентов стоимости бензина, затрачиваемого сейчас на то же расстояние. Кандидат также предложил ввести систему налоговых льгот для производителей автомобилей с устройствами нового типа.

Как сообщалось ранее, в связи с мировым ростом цен на нефть стоимость бензина в США к настоящему времени превысила четыре доллара за галлон. Это в свою очередь привело к росту цен на продовольствие и потребительские товары.

Лента.ру