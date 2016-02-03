В Славянске задержали на взятке сразу пятерых работников уголовного розыска

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники в течение нескольких месяцев вымогали деньги от местных жителей за непривлечение их к уголовной ответственности за хранение или сбыт наркотиков.

Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области задержали «оборотней» во время очередного получения взятки в 15 тысяч гривень непосредственно в админздании горотдела полиции.

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Всего задокументировано получение неправомерного вознаграждения в сумме 46 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Правонарушители находятся в изоляторе временного содержания в соответствии со ст. 208 УПК.

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