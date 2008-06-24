На Крещатике горит здание Главного управления градостроения КГГА

Причины пожара пока неизвестны

Горит здание Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды Киевской городской государственной администрации, расположенная по адресу Крещатик, 32. Как передает корреспондент УНИАН, причины пожара пока неизвестны. Из центрального подъезда выходит черный дым. На место только что прибыли пожарники, которые начинают тушение пожара.

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