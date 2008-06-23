Железная дорога назначила 15 пар дополнительных поездов в Крым

На летний период Юго-Западная железная дорога назначила 15 пар дополнительных поездов в крымском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, были назначены дополнительные поезда Киев-Симферополь, Киев-Феодосия, Житомир-Симферополь, Чернигов-Симферополь, Киев-Бердянск, Киев-Евпатория, Жмеринка-Симферополь, Киев-Севастополь, Жмеринка – Санкт-Петербург и др.

С 1 июля также будут назначены дополнительные поезда Киев-Феодосия и Киев-Симферополь.

По информации А.ТОЛКАЧЕВА, с июня из Киева курсирует прицепной вагон в Салоники (Греция).

Всего к летним перевозкам ЮЗЖД подготовила 1297 вагонов, 485 из них оборудованы системой кондиционирования.

А.ТОЛКАЧЕВ сообщил, что ЮЗЖД также получиал 24 новых вагона, в т.ч. два - для людей с ограниченными физическими возможностями. Эти вагоны ежедневно курсируют в направлении Евпатории.

Он подчеркнул, что в летний период ЮЗЖД полностью задействовала свой подвижной состав. По словам А.ТОЛКАЧЕВА, несмотря на списание в текущем году 80 вагонов, объемы движения пассажирских поездов увеличились на один поезд за счет эффективного использования подвижного состава.