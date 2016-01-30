На Одесчине количество умерших от осложнений свиного гриппа возросло до 33 человек

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1), увеличилось до 33 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, по данным мониторинга вирусологических исследований среди населения наблюдается одновременное циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием А/H1N1-пандемический.

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Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 33 летальных случая от осложнений гриппа (пневмония) среди взрослого населения. В частности, по одному человеку - в городе Ильичевске, а также в Арцизском, Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Беляевском, Николаевском, Раздельнянском, Татарбунарском и Саратском районах области, в Одессе - 23 случая.

Отмечается, что в 33 летальных исходах лабораторно подтверждено наличие вирус А/H1N1-пандемический, и все случаи связаны с поздним обращением за медицинской помощью.

В лечебно-профилактических учреждениях области продолжают действовать ограничительные мероприятия (масочный режим, запрет посещения больных в стационарах, усиление противоэпидемического режима - влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание, ультрафиолетовое облучение).

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1).

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из бюджета ОГА.