В Черкассах на факельном марше памяти Героев Крут сожгли флаг России (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в факельном марше памяти Героев Крут, который прошел вечером 29 января в центре города, приняло участие около 200 человек.

Участники марша собрались на площади имени Богдана Хмельницкого. Свой марш они начали с молитвы за Украину. Под знаменами, с плакатами и факелами в руках, через центр Черкасс прошли активисты ОО «Сокол», ВО «Свобода», гражданского корпуса «Азов» и местные жители.

Во время шествия участники марша скандировали патриотические лозунги и вспомнили всех жителей города, которые погибли на востоке в зоне проведения АТО.

У подножия памятника Тарасу Шевченко состоялся небольшой митинг, в завершение которого сожгли флаг России.

Кроме того, в Черкасской области факельные марши в честь героев Крут прошли в городах Тальное, Золотоноша и Умань.

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В свою очередь в Черновцах вечером 29 января около 50 молодых активистов почтили память погибших под Крутами факельным шествием по улицам города.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось у памятника Тарасу Шевченко на Центральной площади. Отдать дань уважения погибшим героям пришли представители Черновицкой областной госадминистрации и горсовета, священнослужители, студенты и общественность. Всего на площади собралось около 100 человек.

Черновчане пришли на площадь с зажженными свечами, которые позже посреди площади выложили в форме креста. Священники УПЦ КП и УГКЦ отслужили перед памятником поминальный молебен.

Позже активисты черновицкой «Студенческой Свободы» провели торжественное факельное шествие по улицам города.

«Факел – символ света, победы и памяти. Мы пройдем по центральным улицам города, и тем самым почтим память героев Крут», - сказал председатель «Студенческой Свободы» в Черновцах, депутат городского совета Андрей Илюк.

Во время марша активисты скандировали патриотические лозунги: «Слава Украине! Героям Слава» и «Украина – превыше всего!».

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В центре Одессы вечером 29 января также состоялось факельное шествие в память о погибших под Крутами.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 человек собралось возле памятника Тарасу Шевченко, в одноименном парке культуры и отдыха. Они пришли с государственными флагами, красно-черными знаменами, флагами с символикой ВО «Свобода» и «Правого сектора». Как отметили организаторы акции, мероприятие также проводится в «поддержку политических заключенных».

Участники акции, в основном, молодые люди, прошли по центральным улицам города под барабанный бой. Они скандировали: «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Слава - нації, смерть - ворогам!», «Крути, Крути, вас не забути!», «Героям слава!», «Врагам Украины – смерть!», «Чайка Максим – не забудем, не простим!» и т. д.

Впереди колонны несли большой красно-черный плакат с надписью: «Свободу политзаключенным!».

Во время марша было сделано несколько остановок - возле зданий мэрии, регионального главка Национальной полиции и прокуратуры Одесской области, где демонстранты призывали непатриотично настроенных чиновников и правоохранителей уйти в отставку.

Шествие завершилось возле памятника Дюку. Общественный порядок обеспечивало более 100 правоохранителей.