На Закарпатье уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 126%

Об этом сообщается на сайте СЭС Закарпатской области.

«За период с 22 по 29 января 2016 года в лечебно-профилактические учреждения области по поводу заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями обратилось 9623 человека, отмечается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 2,1 раза. Показатель заболеваемости составляет – 76,6 на 10 тысяч населения, что на 126,0% выше эпидемического порога», - говорится в сообщении.

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По данным СЭС, уровень амбулаторного обращения по поводу ОРВИ увеличился за последнюю неделю на 110,3%, в том числе среди детского населения на 63,6% и взрослых - на 112,2%.

Среди заболевших 61,6% составляют дети в возрасте до 17 лет, самый высокий уровень заболевших регистрируется в возрастной группе 5-14 лет.

Госпитализированы 4,6% всех заболевших (444), в том числе 286 (64,4%) детей.

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С целью предотвращения эпидемического распространения ОРВИ по состоянию на 29 января ограничительные меры введены в 879 заведениях области (300 детских дошкольных учреждениях и 579 общеобразовательных учебных заведениях).