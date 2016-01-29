В Чернигове из-за гриппа карантин в школах продлили до 5 февраля

Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления образования горсовета Михаил Рубан, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе продолжает расти, поэтому сегодня принято решение продолжить дополнительные каникулы в школах.

Читайте такжеВ школах Киева карантин продлили еще на неделю

"Спада эпидемии не наблюдаем, поэтому решили, чтобы дети не посещали школы до следующей пятницы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, распоряжением городского головы по 23 января в Чернигове введены дополнительные каникулы в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. По состоянию на 27 января в городе зафиксировано превышение эпидемического порога - на 151,9%.