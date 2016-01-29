В Чернигове из-за гриппа карантин в школах продлили до 5 февраля
15:59, 29 января 2016Общество
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В Чернигове дополнительные каникулы в общеобразовательных учреждениях из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили до 5 февраля.
В Чернигове из-за гриппа карантин в школах продлили до 5 февраля / УНИАН
Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления образования горсовета Михаил Рубан, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе продолжает расти, поэтому сегодня принято решение продолжить дополнительные каникулы в школах.
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"Спада эпидемии не наблюдаем, поэтому решили, чтобы дети не посещали школы до следующей пятницы", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, распоряжением городского головы по 23 января в Чернигове введены дополнительные каникулы в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. По состоянию на 27 января в городе зафиксировано превышение эпидемического порога - на 151,9%.
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