В Одесской области главу фракции БЮТ в райсовете избили на глазах семьи

Совершено нападение на руководителя фракции БЮТ Ивановского районного совета Одесской области Виктора ЛОБАЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в ночь с 19 на 20 июня трое неизвестных ворвались в жилище депутата и избили его на виду у членов семьи. При этом, нападающие угрожали физической расправой семье В.ЛОБАЧА.

По мнению потерпевшего, нападение непосредственно связано с его работой. Последние 4 месяца он, при поддержке депутатов Одесского областного совета ВЕСЕЛОВА, АТАМАНЮКА и народного депутата Украины от БЮТ Юрия КРУКА, требовал проведения расследования незаконной деятельности 10 песчаных карьеров на территории Ивановского района. В результате работы этих карьеров, районный и областной бюджеты недополучали свыше 15 млн. грн. ежегодно.

В.ЛОБАЧ считает, что незаконная добыча песка осуществлялась с ведома и при поддержке районной государственной администрации.

Бютовец неоднократно обращался по данному вопросу в облгосадминистрацию, областной совет, областную прокуратуру.

15 июня по требованию В.ЛОБАЧА в Ивановскую райгосадминистрацию была направлена группа областного контрольно-ревизионного управления для проверки указанных фактов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Ивановская районная прокуратура отказалась возбудить уголовное дело по факту угроз и нападения на руководителя фракции БЮТ в райсовете В.ЛОБАЧА. По словам депутата, ему неоднократно угрожали, требуя «прекратить мешать работать в районе серьезным людям».

Блок Юлии Тимошенко требует от правоохранительных органов объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков этого нападения.