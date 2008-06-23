Уничтожен подпольный трубопровод на украинско-российской границе

В Луганской области пограничники выявили 14-й с начала года трубопровод, незаконно проложенный через украинско-российскую границу для перекачивания топлива.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в субботу наряд отдела пограничной службы „Краснодон” обнаружил неподалеку от реки Северский Донец бортовой „УАЗ” с емкостью для перевозки топлива. Возле машины правоохранители задержали мужчину, который назвался 25-летним жителем города Суходольск. Нарушитель с помощью помпы перекачивал с российского берега дизельное топливо. Контрабандист успел таким способом доставить в Украину 2 тонны солярки.

Для незаконного перекачивания топлива по дну реки на берег был проложен трубопровод общей длиной 150 метров. Он состоял из пластиковой трубы диаметром 60 миллиметров и присоединенного к ней резинового шланга, к которому, в свою очередь, присоединялась помпа.

Подпольный нефтепровод пограничники уничтожили. Автомобиль, солярку, помпу и шланг изъяли и передали в таможню, весь конфискат оценен на сумму около 30 тыс. грн. Задержанный контрабандист за нарушение пограничного режима привлечен к административной ответственности.