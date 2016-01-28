Рада приняла за основу законопроект о переходе на ID-карты и выдачу паспорта с 14 лет

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложенными в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" изменениями устанавливается, что документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение лица на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину).

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В Законе "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" предлагается установить, что уполномоченными субъектами являются, среди прочего, распорядитель реестра - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов; центры предоставления административных услуг, государственное предприятие, принадлежащее к сфере управления распорядителя реестра.

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Планируется установить, что среди информации о лице, которое вносится в реестр, есть оцифрованные отпечатки пальцев рук человека (в частности, для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, карты трудового мигранта); по согласию лица - оцифрованные отпечатки пальцев рук лица (в случае оформления паспорта гражданина Украины).

Оцифрованные отпечатки пальцев рук лица, кроме шаблонов, после внесения в бесконтактный электронный носитель и выдачи документа лицу изымаются из реестра и уничтожаются.

Также предлагается установить, что паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, диппаспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, члена экипажа, личности без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное жительство, на временное проживание, удостоверение беженца, проездной документ беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита, карточка трудового мигранта содержат бесконтактный электронный носитель.

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Удостоверение личности на возвращение в Украину, удостоверение водителя не содержат бесконтактного электронного носителя.

Кроме того, планируется определить, что бесконтактный электронный носитель – имплантированная в бланк документа бесконтактная интегральная схема для внесения персональных данных, параметров, в том числе биометрических, что позволяет осуществлять комплекс мероприятий, связанных с верификацией личности.

Также будет установлено, что «оцифрованный образ лица личности в документах в форме книжечки размещается на странице данных и выполняется по технологии лазерной гравировки и дублируется в центре страницы данных по технологии лазерной перфорации».

Согласно законопроекту, каждый гражданин Украины, который достиг 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста на четыре года, а лицам, которые достигли 18-летнего возраста - на 10 лет.

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Также отмечается, что каждый гражданин Украины не может иметь больше двух паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Из Переходных положений этого законопроекта исключается норма о том, что за выдачу гражданам паспорта гражданина Украины впервые государственная пошлина не взимается.