На Луганщине предлагают открыть новый пункт пропуска - Новотошковка-Желобок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной ВГА, правительственная рабочая группа под председательством начальника штаба – заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Геннадия Кузнецова проинспектировала пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской и рассмотрела возможности открытия нового коридора.

Читайте такжеАдвокат российского ГРУшника готов отправиться в "ЛНР" для привлечения свидетелей

Заместитель Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко предложил на рассмотрение правительственной рабочей группы три возможных направления переходов.

В связи с отказом террористов открывать переходы через город Первомайск, было решено сосредоточиться на переходе, который проходит вдоль Бахмутской трассе и через 29-й блокпост – Новотошковка – Желобок.

"Открытие этого перехода даст возможность разгрузить существующие КППВ в Луганской и Донецкой областях. Сначала планируется открытие пешеходного перехода, а затем, если пункт пропуска будет работать без обстрелов, будет открыто автомобильное движение", – отметил Клименко.

Читайте такжеРазведка заявила, что боевики стали интенсивнее "поливать" огнем позиции сил АТО

После совещания в Краматорске правительственная рабочая группа решила передать на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос об открытии этого пешеходного перехода.