В центре Одессы два человека пострадали из-за падения большой сосульки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его данным, происшествие произошло в выходные дни на улице Греческой – упавшая с фасада сосулька травмировала проходящих мимо женщину и мужчину. Оба пострадавших были направлены в больницу. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящее время она находится дома, мужчина остается в больнице.

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По словам директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Игоря Шпака, у потерпевшего – травма плеча и сотрясение мозга, но «прогноз – благоприятный». Чиновник отметил, что к женщине будет направлен врач, который проконтролирует состояние ее здоровья.

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Труханов поручил обеспечить потерпевших всеми необходимыми лекарствами.

Мэр также потребовал, чтобы профильный департамент и руководство районных администраций проконтролировало ликвидацию всех сосулек или обеспечило ограждение опасных зон.

Как сообщал УНИАН, с 17 января в течение двух суток в Одессе и области был непрерывный снегопад, образовалась наледь, гололед.