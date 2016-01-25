Яценюк вручил ID-карты украинцам, которые получают свой первый паспорт

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это не паспорта бывшего советского стиля - книжечки с вклеенными фотографиями, а новый паспорт в виде идентификационной карты с чипом, на который можно внести любую идентифицирующую информацию».

«Украина переходит на новые рельсы идентификации как гражданина, так и формирования новых баз данных», - подчеркнул он.

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ID-карты, отметил Арсений Яценюк, требуются также, чтобы в будущем биометрический паспорт, по которому украинские граждане будут ездить без виз в страны-члены Европейского Союза, выдавался очень быстро. Новые паспорта, по его словам, «полностью подпадают под стандарты идентификации, определенные в Европейском Союзе».

«Это наша большая программа, чтобы сделать Украину частью европейского пространства и Европейского Союза», - подчеркнул премьер.

Яценюк также отметил, что к ID-карте, кроме основных данных, могут быть присоединены, в частности, данные о социальных выплатах, данные налогоплательщика: «То есть будет единый документ. Не сто справок - один-единственный документ, которым вы можете идентифицировать себя и получать услуги от государства, в том числе через Интернет».

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Как сообщал УНИАН, ГМС начала оформление карточки удостоверения личности с 11 января 2016 года.

На них будут вносить биометрические данные владельца такого паспорта. Украинцы с 1 января 2015 года, имеют право оформить биометрические паспорта для выезда за границу.

Паспорта нового образца будут выдавать бесплатно всем гражданам Украины, которые их получают впервые и достигли 14-летнего возраста. В данный момент, согласно законодательству, паспорта выдают с 16 лет.

Согласно действующему законодательству, паспорт гражданина Украины, который выдается сегодня подразделениями Государственной миграционной службы Украины, имеет неограниченный срок действия, а поэтому, даже после внедрения паспортов нового образца, такие паспорта останутся действующими. Менять их на биометрические – это право, но не обязанность каждого гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается сроком на 10 лет (конечная дата действия указана в паспорте) и даже после внедрения документов нового образца, такой паспорт является действительным до указанной конечной даты действия. Граждане могут свободно пересекать границу с такими паспортами, получать в них визы и тому подобное. Вместе с этим, при желании гражданина, он сможет обменять этот паспорт на паспорт нового образца, обратившись в подразделение ГМС Украины.

Аналогичная ситуация с другими документами, предусмотренными Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус": до завершения срока действия документов "старого" образца их замена на биометрические не является обязательной.

Законодательство Украины предусматривает возможность отказа от оформления паспорта с электронным бесконтактным носителем, в таком случае выдается паспорт без электронного чипа, при этом его оформление обойдется дешевле.