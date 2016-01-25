Посол в Австрии рассказал, сколько украинцев за год сменили гражданство на австрийское

11:26, 25 января 2016
Общество
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Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщает, что за прошедший год 201 украинец получил австрийское гражданство.

вена дунай австрия / youtube.com

Об этом он написал в своем "Твиттере".

"В 2015 г. 201 украинец вышел из украинского гражданства и получил австрийское", - написал он.

По словам дипломата, большинство этих лиц говорят, что "если бы было двойное гражданство, то не выходили бы" из украинского.

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