Посол в Австрии рассказал, сколько украинцев за год сменили гражданство на австрийское
11:26, 25 января 2016Общество
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Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщает, что за прошедший год 201 украинец получил австрийское гражданство.
Две сотни украинцев сменили в 2015 году гражданство на австрийское / youtube.com
Об этом он написал в своем "Твиттере".
"В 2015 г. 201 украинец вышел из украинского гражданства и получил австрийское", - написал он.
По словам дипломата, большинство этих лиц говорят, что "если бы было двойное гражданство, то не выходили бы" из украинского.
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