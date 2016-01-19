Российский журналист получил политическое убежище в Украине

Об этом Шипилов сообщил на своей странице в Facebook, выложив фотографию выданного ему Государственной миграционной службой Украины удостоверения беженца.

"Десятимесячная эпопея наконец закончилась, всем спасибо", - написал россиянин.

Дмитрий Шипилов, уроженец Кемерово, в 2012 году был приговорен к 11 месяцам исправительных работ за публикации в своем блоге, которые суд признал оскорбляющими губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и главу областного департамента культуры и национальной политики Ларису Зауэрвайн, напоминает "Радио Свобода". Журналист, не признавший себя виновным, отказался отбывать наказание и уехал в Москву.

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Осенью 2014 года Шипилов был задержан в Подмосковье после публикации взятого им интервью с организатором "Марша за федерализацию Сибири". В связи с уклонением от исправительных работ, суд изменил журналисту наказание на три месяца в колонии-поселении. В декабре 2014 года Шипилов отбыл наказание.

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В феврале 2015 года он подал прошение о получении политического убежища в Украине.