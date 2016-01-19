С 23 января в Украине начинает работу оценочная миссия ООН

Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Украины при ООН.

"В контексте усиления роли ООН в стабилизации ситуации на Донбассе по просьбе украинской стороны с 23 января в Украине начнет работу оценочная миссия ООН", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в состав миссии войдут представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования.

Планируется, что миссия проведет встречи с должностными лицами центральных органов исполнительной власти в Киеве, а также совершит поездку на Донбасс для изучения потребностей на местах, в частности в сфере гуманитарного разминирования.

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