СБУ вычислила мужчину, надругавшегося над госфлагом на терриконе в Лисичанске

Как сообщает пресс-центр СБУ, 12 января житель Лисичанска совершил публичное надругательство над флагом, который украинские бойцы установили на терриконе №2 шахты им. Мельникова.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

По сообщению местных СМИ, 12 января флагшток с флагом, который возвышался над Лисичанском, был повален, а сам флаг якобы сожжен.