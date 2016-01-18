СБУ вычислила мужчину, надругавшегося над госфлагом на терриконе в Лисичанске
18:35, 18 января 2016Общество
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На Луганщине Служба безопасности Украины выявила факт надругательства над государственными символами.
СБУ выявила мужчину, который надругался над флагом Украины / informator.lg.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, 12 января житель Лисичанска совершил публичное надругательство над флагом, который украинские бойцы установили на терриконе №2 шахты им. Мельникова.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
По сообщению местных СМИ, 12 января флагшток с флагом, который возвышался над Лисичанском, был повален, а сам флаг якобы сожжен.
В Лисичанске неизвестный надругался над украинским флагом / informator.lg.ua
Прежний вид флага / Twitter
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