СБУ задержала трех киевских налоговиков на многомиллионной взятке

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецоперация проводилась совместно с прокуратурой Киевской области и сотрудниками внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Вымогатели требовали деньги за решение вопроса относительно возмещения из государственного бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 14 миллионов гривень.

Правоохранители задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды в размере 3,8 миллиона гривень.

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Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать сопротивление и скрыться на автомобиле. При этом он создал несколько дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадала оперативная машина спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Комплекс следственных и розыскных действиях продолжается.

Решается вопрос относительно избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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