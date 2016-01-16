СБУ задержала трех киевских налоговиков на многомиллионной взятке
Служба безопасности Украины задержала на взятке двух сотрудников Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева и начальника отдела налоговой инспекции в Соломенском районе Киева.
Как сообщает пресс-центр СБУ, спецоперация проводилась совместно с прокуратурой Киевской области и сотрудниками внутренней безопасности Государственной фискальной службы.
Вымогатели требовали деньги за решение вопроса относительно возмещения из государственного бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 14 миллионов гривень.
Правоохранители задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды в размере 3,8 миллиона гривень.
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Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать сопротивление и скрыться на автомобиле. При этом он создал несколько дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадала оперативная машина спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Комплекс следственных и розыскных действиях продолжается.
Решается вопрос относительно избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
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